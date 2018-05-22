İstanbul'da Taksici Dehşeti! Tartıştığı Kadın Yolcuyu Bacağından Tutup Atan Şoför, Kamerada!

Ümraniye'de taksi şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, yerden kalkan kadın ve vatandaş kaçan sürücünün aracına yumruk ve tekme attı.

TAKSİ ŞOFÖRÜYLE YOLCU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARACI DURDURAN ŞOFÖR, KADINI BACAĞINDAN TUTARAK DIŞARIYA ATTI

Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı.

KAÇAN ŞOFÖRÜN ARACINI TEKMELEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı. Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.