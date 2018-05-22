İstanbul'da Taksici Dehşeti! Tartıştığı Kadın Yolcuyu Bacağından Tutup Atan Şoför, Kamerada!
Ümraniye'de taksi şoförü tartıştığı kadın yolcunun bacağından tutup yolun ortasında dışarıya attı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken taksici kaçtı.
Ümraniye'de taksi şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, yerden kalkan kadın ve vatandaş kaçan sürücünün aracına yumruk ve tekme attı.
TAKSİ ŞOFÖRÜYLE YOLCU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ARACI DURDURAN ŞOFÖR, KADINI BACAĞINDAN TUTARAK DIŞARIYA ATTI
Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı.
KAÇAN ŞOFÖRÜN ARACINI TEKMELEDİĞİ ANLAR KAMERADA
Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı. Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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15 sene önce hiç böyle şeyler olmazdı,,akape mahvetti bu toplumu,artık tamam.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Uber de işe alım süreci var sabıka kaydı sağlık raporu iş görüşme mülakatı sürüş testi. Takside de cezaevinden çıkıyorsun gidip takside başlıyorsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Uber neyin provakasyonunu yapacak zaten hızla artıyor kullanıcı sayısı. Asıl taksiciler birdünya provokasyon yaptılar ama hepsi ayyuka ve yalan olduğu çıktı ortaya. Taksicileri bilmeyen yok cezaevinden çıkan adama gel takside başla deniyor. Sabah uyuşturucuyu çekip işe başlıyorlar. Makas atma agresif kullanma mal ve can güvenliğini tehlikeye atma turistleri dolandırma yok oraya gitmem yok burada trafik var keyfi çalışma onlarda bozuk para olmaz hep eksik para üstü verme onlarda eski püskü araçlar onlarda. Ve uberden daha pahalılar. Kusura bakmayında uber varken taksiye binene keriz derlerCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ısrarla arabaya binmek istemesinin nedeni nedir acaba??????????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kahveye gelip salih abi şu taksiyle al dolaş dersen hapcısı otcusu ne ararsan bu dolmuş ve taksi şöförlerinde içlerinde beyefendi bu işi meslek edinmiş olanlara saygım sonsuzCevap Yaz 5 Yayından Kaldır