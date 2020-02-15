(Özel) İstanbul'da sinir krizi geçiren kadın mahalleyi birbirine kattı

15.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:15

Fatih'te sinir krizi geçiren bir kadın mahalleyi birbirine kattı. Ekiplere yukarıdan sıcak su döküp çaydanlık fırlatan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat sonra polis müdahalesiyle gözaltına alındı.



Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, semtte yaşayan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle cama çıkarak bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren kadını gören ve duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının yanındaki küçük yaştaki çocuğa zarar verme ihtimaline karşın aşağıya hava yastığı açtı.



Mahalleliyi birbirine kattı



Yanına kimseyi yaklaştırmayan kadın bir süre sonra, müdahale etmek isteyen ekiplere yukarıdan sıcak su döktü. Bununla da yetinmeyen kadın çaydanlık ve benzeri mutfak eşyaları fırlattı. Mahallelinin ayağa kalktığı olayda polis ekipleri, kadını yanındaki çocuğa zarar verme olasılığı nedeniyle müdahale ederek gözaltına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA