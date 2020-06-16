(ÖZEL)İstanbul'da minibüslere 'Yeni normal' denetimi
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(ÖZEL)İstanbul'da minibüslere 'Yeni normal' denetimi

Korona virüs vak'alarının artmasıyla İstanbul genelinde hafta boyu gerçekleştirilecek olan 'Yeni Normal' denetimleri kapsamında Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

(ÖZEL)İstanbul'da minibüslere 'Yeni normal' denetimi
16.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:45

Korona virüs vak'alarının artmasıyla İstanbul genelinde hafta boyu gerçekleştirilecek olan 'Yeni Normal' denetimleri kapsamında Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Ayakta yolcu alan minibüs sürücüleri cezadan kaçamadı. Ceza yiyen sürücü "Sabah iş saatinde otobüsler, metrobüsler tıklım tıklım. Bize gelince herkes ceza kesiyor" diyerek kendini savundu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında girdiğimiz normalleşme sürecinde vak'a sayılarının yeniden artış göstermesiyle birlikte, İstanbul Valiliği toplu ulaşımda uygulanan denetimleri sıkılaştırdı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Abdi İpekçi Caddesi üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı. İşe gidiş saatinde yapılan uygulamaya devriye ekipleri, Mobil Park Timleri ve trafik ekipleri katıldı. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, fazla yolcu bulundurulmamasına, araçta dezenfektan bulundurulmasına, yolcuların ve sürücülerin maske takmasına, havalandırmanın klimayla değil camlarla yapılmasına ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekti.

Bayrampaşa-Topkapı hattında sefer yapan bir minibüs şoförüne fazla yolcu taşımaktan bin lira ceza kesilirken, bir başka minibüs sürücüsüne aracında dezenfektan bulundurmadığı için cezai işlem uygulandı. Bir bankanın servis sürücüsü ise yapılan kontrollerde aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Fazla yolcu taşımaktan ceza yiyen minibüs sürücüsü Veysel Dalkılıç, "Sabah iş saatinde otobüsler, metrobüsler tıklım tıklım. Bize gelince herkes ceza kesiyor" diye kendini savundu. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden polis ekipleri alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Küçükköy Cengiz Topel Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Ayakta yolcunun yasak olduğu minibüsten 12 kişi indirildi

Uygulamada yolcu minibüsleri durdurularak korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı. Durdurulan bir minibüste ise ayaktaki 12 yolcu indirildi. Aralarında maskesiz yolcuların da olduğu sosyal mesafeye uymayan yolcular uyarıldı. Yolcu sayısı kuralına uymayan minibüs sürücülerine Hıfzıssıhha kanunu gereği fazla yolcu almaktan 104'er lira cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerine ve yolculara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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