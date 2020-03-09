(Özel) İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı
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İstanbul Caddesi, Göktürk, 3. Sayfa

(Özel) İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı

Göktürk'te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı.

09.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:02
(Özel) İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı

Göktürk'te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı. İlginç kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CAD 156 plakalı cip sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen 34 BYL 359 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan cip otomobilin üstüne çıktı. Kaza sonucu cip sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza gören vatandaşlar bir anlık şaşkına dönerken, ilginç kaza ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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