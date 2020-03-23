Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
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Arnavutköy, İstanbul, Genç, 3. Sayfa, Güncel

Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı

Ülkemizde görülen koronavirüs vaka sayısının artmasıyla vatandaşlara 'Evde Kalın' çağrısı yapılıyor. Bu çağrıya uymayan bir grup genç, Arnavutköy'deki ormanlık alana giderek güreş yarışı yaptı. Arkadaşları ise o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

23.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:32
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı

Geçtiğimiz haftadan beri koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara yapılan 'Evde kalın' çağrısına bir kısım uyarken, bazıları ise alınan tedbirleri önemsemiyor. Çağrıları umursamayan bir grup genç, Arnavutköy'deki ormanlık alana giderek güreş tuttu. Gençlerin bu anları, arkadaşları tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

1 METRE KURALINI HİÇE SAYDILAR

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ve yetkililerin "evde kalın" uyarılarının ardından tüm Türkiye'de hayat adeta durdu. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dün saat 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Ancak Arnavutköy Durusu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında toplanan bir grup genç, uyarıları rağmen eğlenmeye başladı. Eğlenceyi abartan gençler üstlerini çıkartıp 1 metre kuralına rağmen birbirlerine sarılıp güreş tutmaya başladı. Osmanlı marşları eşliğinde dakikalarca birbirleriyle güreşen gençler, birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Güreşçi gençlerin çevresindekiler ise marifetmiş gibi o anları alkış tuttu. Bazı gençler ise cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada paylaştı.

Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbul'da gençler 'evde kalın' uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular

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Haber Yorumları (1)
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