- (Özel) İstanbul'da dansözlü düğün eğlencesinde "pes" dedirten görüntüler
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- (Özel) İstanbul'da dansözlü düğün eğlencesinde "pes" dedirten görüntüler

- (Özel) İstanbul'da dansözlü düğün eğlencesinde "pes" dedirten görüntüler Kağıthane'de düğün eğlencesine katılan yüzlerce kişi ne sosyal mesafeye uydu ne ne de maske taktı İğne atsan yere düşmeyecek eğlence de bir de dansöz oynatıldı Kağıthane'de koronavirüs salgınına rağmen sokakta...

13.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:10

- (Özel) İstanbul'da dansözlü düğün eğlencesinde "pes" dedirten görüntüler

Kağıthane'de düğün eğlencesine katılan yüzlerce kişi ne sosyal mesafeye uydu ne ne de maske taktı

İğne atsan yere düşmeyecek eğlence de bir de dansöz oynatıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de koronavirüs salgınına rağmen sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılan yüzlerce kişi ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Çocuk ve yaşlıların da katıldığı dansözlü düğün eğlencesi kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında geçtiğimiz 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında İstanbul'da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtmesine rağmen Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde 'pes' dedirten görüntüler kaydedildi.

Dansözlü eğlencede iğne yere düşmedi

Mahalledeki Canan Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde korona virüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan eğlencede bir de dansöz oynatan düğün sahipleri "pes" dedirtti. Düğüne katılan vatandaşlar o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

- (Özel) İstanbul'da dansözlü düğün eğlencesinde 'pes' dedirten görüntüler

Kaynak: İHA

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