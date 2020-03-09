(Özel) İstanbul'da bekçiler ile torbacı arasındaki kovalamaca kamerada
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Nişantaşı, İran, 3. Sayfa

(Özel) İstanbul'da bekçiler ile torbacı arasındaki kovalamaca kamerada

Nişantaşı'nda "Gece Kartalları" diye tabir edilen bekçiler ile çantasından piyasa değeri 1.5 milyon değerinde olan uyuşturucu madde çıkan zehir taciri arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

09.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:55
(Özel) İstanbul'da bekçiler ile torbacı arasındaki kovalamaca kamerada

Nişantaşı'nda "Gece Kartalları" diye tabir edilen bekçiler ile çantasından piyasa değeri 1.5 milyon değerinde olan uyuşturucu madde çıkan zehir taciri arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Bekçiler tarafından yakalanan İran uyruklu torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şişli Nişantaşı Ebe Kızı Sokak üzerinde geçtiğimiz Salı günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda uygulama yapana Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen bekçiler, şüphe üzerine 34 TBS 74 plakalı taksiyi durdurdu. Taksiye fener tutan bekçileri fark eden bir şahıs ise araçtan inerek hızla kaçtı. Bekçiler ile yaşanan kovalamaca sonucunda şahıs 100 metre sonra kıskıvrak yakalandı. Şahsın üst aramasını yapan bekçiler herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, takside şahsa ait sırt çantasına bakan bekçiler 5 ayrı poşet içerisinde satışa hazır 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.


Bekçiler ile torbacı arasında kovalamaca kamerada


Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uygulama yapan bekçiler fener ışığı tutarak taksiyi durduruyor. Taksinin durmasının ardından içerisindeki müşteri çantasıyla araçtan iniyor. Şahıs bir süre sonra koşarak kaçmaya başlıyor. Şahsın kaçtığını gören bekçiler ise peşinden koşarak yakalıyor.


İranlı torbacı tutuklandı


Öte yandan şahıs üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 51 lira ve 30 avroya da el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan taksi şoförü Harun Y. ve İran uyruklu Resul G. sağlık kontrollerinin ardından Şişli Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Harun Y. serbest bırakılırken, Resul G. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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