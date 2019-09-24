(Özel) İstanbul'da asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler kamerada

24.09.2019 09:02

İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane'de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Terör estiren magandalar konvoy yaparak mega kentin adeta altını üstüne getirirken, Bahçelievler'de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar binaların arasında havai fişek fırlattı. Yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz kullanan ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, trafiği birbirine kattı. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.



Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Kağıthane Çeliktepe ve Sanayi Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak tamamı hoparlörden oluşan bir araçla semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları, asker arkadaşlarının havaya fırlattıktan sonra eğlenmeye başladı.



Pompalı tüfekle havaya ateş açtı



Grup bir süre sonra araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı. Araçtakiler camlardan sarkarak trafikte motosikletle patinaj çekerken, magandalardan biri de yolu trafiğe kesti. Maganda eline aldığı pompalı tüfekle binaların arasında defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Bir süre daha dörtlü sinyallerini yakarak yüksek gürültülü müziklerle sokak ve caddelerde konvoy halinde dolaşan grup, mega kentin göbeğindeki bir alana girdi. Magandalar biri burada kargo aracıyla diğeri de hafif ticari bir araçla "drift" yaptı. Gruptakilerden biri de araçla patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.



Drift, patinaj, abartı egzoz ve havai fişeklerle terör estirdiler



Bahçelievler'de yine geçtiğimiz Cumartesi günü yine aynı saatlerde Yenibosna'da toplanan bir grup şehir magandası, yüksek gürültülü müziklerle açarak binlerce vatandaşın yaşadığı cadde ve sokaklarda konvoy halinde gezdi. Magandalar vatandaşlara verdikleri rahatsızlık yetmiyormuş gibi bir de caddenin ortasında yanlama yaptı. Konvoylarını tamamlayan şahıslar, ellerinde meşalelerle caddenin ortasında müzik eşliğinde eğlendi. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında defalarca havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.



Polis magandaların peşine düştü



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pompalı tüfekle ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte "drift" yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA