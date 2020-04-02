(Özel) İstanbul'da asılsız "Sıfır tek sayıdır çift sayıdır kavgası" paylaşımını yapan şahıs serbest
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İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa

(Özel) İstanbul'da asılsız "Sıfır tek sayıdır çift sayıdır kavgası" paylaşımını yapan şahıs serbest

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında taksilere tek-çift plaka uygulanması kararı sonrası sosyal medya hesabından, "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır' kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" şeklinde asılsız paylaşım yaptığı için Bağcılar polisi...

02.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:38
(Özel) İstanbul'da asılsız

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında taksilere tek-çift plaka uygulanması kararı sonrası sosyal medya hesabından, "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır' kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" şeklinde asılsız paylaşım yaptığı için Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan şahıs, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirmiş, taksiler bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkmaya başlamıştı. Kararın yürürlüğe girmesini fırsat bilen bir şahıs ise sosyal medya hesabından, "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır' kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Asılsız paylaşımı yapan şahıs serbest

Paylaşımın ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı tespitler sonucunda bilgisayar yazılımcısı Ceyhun T.'yi(38) 24 saat geçmeden Çekmeköy'deki evinde kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan şahsa emniyette "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama suçu"ndan işlem yapılmış ve dün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Burada savcılık tarafından ifadesi alınan Ceyhun T. serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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