İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi
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İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mavi vatanın koruyucuları Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda tekneler tek tek denetlenerek kontrol edildi.

Mavi vatanın koruyucuları Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda tekneler tek tek denetlenerek kontrol edildi. Denetimde boğazdan geçen Sahil Güvenlik Botu TGSG-19 havadan çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı.

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Trol avcılığı, midye toplayıcılığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında fazla yolcu ile seyahat eden gemi ve yolcu motorları, çevreyi kirletenlerin olup olmadığı denetlendi. Ayrıca, tekneleri kullanan kaptanların denizcilik yeterlilik belgeleri ve adli sicil kaydı sorgulamaları yapıldı. Sahil Güvenlik botunun kontrol ettiği tekneler evraklarını verip kontrollerini yaptırdı. Sahil Güvenlik Botu TGSG-19'un denetimler sırasında tarihi yarımada ve İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntüsü tüm ihtişamını gözler önüne serdi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Zöhre Alagöz - Şaban Tektaş/İHA)

İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi
İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi
İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi
İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi
İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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