(Özel) İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi - Haberler
Güncel, Haber

(Özel) İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi

Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları görsel şölen oluşturdu.

27.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:49
(Özel) İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi

Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları görsel şölen oluşturdu. Çiçeklerini açan Erguvan ağaçları havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın etrafında yer alan erguvan ağaçları, baharın gelmesiyle birlikte çiçeklerini açmaya başladı. Beykoz sahillerinde İstanbul Boğazı'nı rengarenk bir havaya bürüyen erguvan ağaçları havadan görüntülendi. Görüntülerde İstanbul Boğazı ile erguvanlar seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Anadolu yakasında Fenerbahçe Parkı'ndan başlayıp, Moda Sahil Yolu'ndan Bağlarbaşı, Beykoz, Üsküdar ve Kuzguncuk sahil boyunca açan erguvanlar İstanbul Boğazı'na renk kattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
3 günlük yeni sokağa çıkma yasağı geliyor! Gözler Erdoğan'a çevrildi Haberler
3 günlük yeni sokağa çıkma yasağı geliyor! Gözler Erdoğan'a çevrildi
Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam Haberler
Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü Haberler
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü
İsrail Meclisi'nde, 'Erdoğan övgüsü' tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, "Erdoğan övgüsü" tartışma yarattı
'Düşman kardeş'in Kim'den hala umudu var Haberler
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Ambulans Türk Lirası Kim Jong Un
Şu an buradasınız: (Özel) İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 09:50:17. #1.15#
title