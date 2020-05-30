(Özel) İstanbul Boğazı'na yakışmayan görüntü İstanbul Boğazı'nda biriken çöp yığınları akıntı ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda biriken çöp yığınları akıntı ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Havadan drone ile görüntülenen ve Marmara Denizi'ne doğru giden çöp yığınları, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

İstanbul Boğazı'da biriken çöp yığınları oluşan akıntı ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmadığı bir zamanda Türkiye'nin ve İstanbul'un eşsiz güzelliği boğazda görüntülenen çöp yığınları, boğazın eşsiz güzelliğine yakışmadı. Fatih Ahırkapı Feneri önünde akıntı sebebiyle biriken plastik çöpler boğazın eşsiz güzelliğine gölge düşürdü.

Öte yandan, çöp yığınlarının akıntı ile birlikte Marmara Denizi'ne doğru gitmesi havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA