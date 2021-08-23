İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor
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İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi tarafından, meydana gelebilecek olaylara karşı, farklı noktalarda bulunan 29 kamera vasıtasıyla 24 saat izleniyor.

İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor

İSTANBUL - İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi tarafından, meydana gelebilecek olaylara karşı, farklı noktalarda bulunan 29 kamera vasıtasıyla 24 saat izleniyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'ndeki sorumluluk sahasında, denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bölge Komutanlığı bünyesinde 3 Grup Komutanlığı, 5 Karakol Komutanlığı, 48 adet yüzer unsur, 4 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunuyor.

"Sorumluluk sahamızda 3 Grup Komutanlığı, 5 Karakol Komutanlığı, 48 adet yüzer unsur, 4 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunmakta"

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanı Yarbay Özgür Koçan, "Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak sorumluluk sahamız ülkemizin yüz ölçümünün yaklaşık olarak yarısına denk büyüklükteki mavi vatan olarak adlandırdığımız tüm deniz yetki alanlarını kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suyu olan Marmara Denizinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerde, kara sularında, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması için 81 liman ve üste konuşlu yüzer ve uçar unsurlarımızla görev yapmaktayız. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın temel görevlerinin başında denizde arama kurtarma ve kolluk faaliyetleri gelmektedir. Bununla birlikte tıbbi tahliye, deniz güvenliği ve emniyetinin sağlanması, deniz çevresinin ve kaynaklarının korunması ile kaçakçılıkla mücadele komutanlığımızın görevleri arasındadır. Aynı zamanda Türk Boğazları'ndan geçen tehlikeli yük taşıyan gemiler ile yabancı askeri gemilerin ve stratejik öneme haiz tesislerin güvenliği sağlanmaktadır. İmralı Adası ve Kardak Kayalıkları gibi yerlerde özel görevler icra etmekteyiz. Sorumluluk sahamızda 3 Grup Komutanlığı,5 Karakol Komutanlığı, 48 adet yüzer unsur, 4 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunmakta olup toplamda 454 genel kolluk personeli ile görev icra etmekteyiz" diye konuştu.

"İstanbul'da toplam 29 adet kamera ile izleme yapmaktayız"

Yarbay Koçan, "Görüntüleme Merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapılmaktadır. İstanbul'da toplam 29 adet kamera ile izleme yapmaktayız. Kameralar vasıtası ile tespit edilen yasa dışı faaliyetler, bölge komutanlığımızın hareket merkezine iletilerek birimlerimiz tarafından olaylara müdahale edilmesi sağlanmaktadır. İhbarların büyük çoğunluğu 112 acil çağrı merkezinden gelmektedir. Harekat Merkezi tarafından alınan ihbara; sahaya yakınlık, ihbarın konusu ve sevk edilecek unsurların imkan ve kabiliyetleri göz önünde bulundurularak en hızlı şekilde müdahale edilmektedir. 2021 Yılında İstanbul Boğazı'nda meydana gelen 176 olaya müdahale edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz

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