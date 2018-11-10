İşçilerin Metrelerce Yüksekteki Saygı Duruşu Havadan Görüntülendi

Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümünde Esenyurt'ta bir inşaatta işçiler, saat 09.05'te işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. O anlar havadan drone ile görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümünde İstanbul'da hayat adeta durdu. Esenyurt'ta bir inşaatta çalışan işçiler de saat 09.05'te işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. İşçilerin saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan saatler 09.05'i gösterdiğinde Taksim Meydanı'nda da hayat adeta durdu. Tören alanındakiler, vatandaşlar ve Taksim Camii'nde görev yapan işçiler saygı duruşunda bulundu.