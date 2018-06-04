Adana'da Yakalanan İranlı Sevgililer, Gönderilmemek İçin Gözyaşı Döktü
Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan ve Adana'da yakalanan İran uyruklu sevgililer "Birimizin kolunu kesip diğerimizi idam edecekler. Bizi göndermeyin" diyerek hüngür hüngür ağladı.
Adana'da, Türkiye'ye kaçak yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerle birlikte yakalanan İran uyruklu biri kadın 2 kişi ülkelerine geri gönderilmemek için gözyaşlarına boğuldu.
İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye Van'dan kaçak yollarla giren göçmenlerin Adana üzerinden İstanbul'a gideceği ihbarı üzerine Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanında önlem aldı. Ekipler, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 minibüsü park alanında durdurdu.
GÖSTERDİKLERİ BELGELER SAHTE ÇIKTI
Polis iki minibüsten Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere 51 göçmen indirdi. Yapılan kontrolde, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran uyruklu 51 kaçak göçmenin gösterdiği belgelerin de sahte olduğu anlaşıldı. Göçmenlerin İstanbul'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.
AĞLAMAYA BAŞLADILAR
51 kaçak göçmenin bin ile 5 bin dolar arasında para vererek ülkeye giriş yaptığı saptandı. Polis göçmenlerin sınır dışı edilip ülkelerine teslim edileceğini bildirmesi üzerine İranlı biri kadın diğeri erkek iki şahıs ağlamaya başladı. Genç kadın başı açık olduğu ve saçları boyalı olduğu için İran'a gönderilmesi durumunda kendisinin kolunun kesileceğini, erkek arkadaşının da vücudunda dövmeler olduğu için idam edileceğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir süre polise yalvaran İranlılar daha sonra araçlarla Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 51 kaçak göçmen sınır dışı edildi.
İranlı sevgililer böyle görüntülendi;
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tayyibe oy verin. onlar mazlumlar,orta doğu kazan gibi kaynıyor.onlar bizim kardeşlerimiz, daha 5 milyon yardıma muhtaç insan var,avrupadan euroları alıp hayırlısı ile inşallah tüm mültecileri bağrımıza basacağız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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işsiz güçsüz sadece dilencilik yapan milyonlarca suriyeli sorun değil de bu iki genç mi sorun olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşlar bu kadar vicdansız olmayın... Günümüzün en büyük sorunu vicdanımızın sesini dinlemiyoruz. Birbirimizi düşman görüyoruz...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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belki bir gun gelecek en cok nufusu olan turkiye olacak turkiyenin vatandasi cok iyi ve turkiyenin kendiside cok guzelCevap Yaz Yayından Kaldır
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YA böyle acımasız yorumları yazan insanlara sesleniyorum sizde Allah korkusu yok mu o insanlar özgür iradelerini kullanmak için kaçmışlar günah kişiye aittir merhamet insanlaraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır