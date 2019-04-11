Özel İnsanlardan Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer başkanlığında Özel İnsanlar Eğitim Merkezi yöneticisi Zuhal Özdemir ve eğiticilerle öğrencilerden oluşan heyetin katıldığı ziyarette konuşan Başkan Rasim Arı, Özel İnsanların yöneticileri ile birlikte yaptığı ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, eğitilebilir düzeydeki engellilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve onların toplumla adapteolabilmelerine yardımcı olunması amacıyla etkin hizmetler yürüten Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nin ülke çapında örnek çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, bu çalışmaların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencileri, Başkan Arı'ya, merkezde ürettikleri hasırdan yapılı kapı süsü hediye etti.

Başkan Arı, daha sonra Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi yönetici,öğretmen ve öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler