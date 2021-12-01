Özel insanlar hünerlerini sergileyecek

NEVŞEHİR (İHA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan müzik şöleni Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, 3 Aralık Dünya Günü için bir kutlama programı düzenledi. 3 Aralık Cuma akşamı Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program saat 19.00'da başlayacak.

Programda; merkezde eğitimlerini sürdüren 18 yaş üstü zihinsel engellilerden oluşan müzik korosu ile birlikte halk oyunları gösterileri ve şiir dinletisi yer alacak. - NEVŞEHİR

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