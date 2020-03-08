(ÖZEL) İnatçı mülteci 13'üncü kez Yunanistan'a gitmeyi deniyor
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Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel

(ÖZEL) İnatçı mülteci 13'üncü kez Yunanistan'a gitmeyi deniyor

Yunanistan güvenlik güçlerinin son bir haftada 12 kez yakalayarak Türkiye'ye geri gönderdiği Pakistanlı mülteci, 13'üncü kez karşıya geçmek için fırsat kolluyor.

08.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:53
(ÖZEL) İnatçı mülteci 13'üncü kez Yunanistan'a gitmeyi deniyor

Yunanistan güvenlik güçlerinin son bir haftada 12 kez yakalayarak Türkiye'ye geri gönderdiği Pakistanlı mülteci, 13'üncü kez karşıya geçmek için fırsat kolluyor.


Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyısına gelişleri sürüyor. Binlerce mülteci sınırdan Yunanistan'a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba gösteriyor. Sınırdan karşıya geçerek Avrupa'ya gitmek isteyen Pakistanlı Zülfikar, son bir haftada 12 defa Yunanistan güvenlik güçlerine yakalanıp Türkiye'ye geri gönderilmesine rağmen Avrupa'ya gitme hayalinden vazgeçmiyor. Zülfikar isimli mülteci, her defasında Yunan güvenlik güçleri tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek, tüm bunlara karşın vazgeçmeyeceğini ve tekrar deneyeceğini söyledi. Yunanistan'da yaşadığı sıkıntılı süreci anlatan Zülfikar, "Sabah 3'te Yunanistan'a gittim, telefonumu ve 10 bin euromu aldılar. Ben bir haftada 12 kere geçtim. Onları ben tanıyorum. Bize silahla vuruyorlar. Bakın ben sakat oldum geldim. İnşallah gideceğiz ama nasıl gideceğiz bilmiyorum, onlar vuruyorlar" dedi.


"Türk askerleri çok iyi, Yunanistan askeri bizi sevmiyor, vuruyorlar"


Yunanistan'a tekrar gitmek için sınıra gelen Pakistanlı İrfan Ghafouri ise, "Yunanistan'a gitmek istiyorum, oradan da Almanya'ya gideceğim. Biz burada durmayacağız, bizim oraya gitmemiz lazım. Biz oraya gidince Yunanistan askeri parayı, telefonu ve her şeyi aldı, nehrin içine düştüm. Bizim elbiselerimizi de çıkardılar. Türk askerleri çok iyi, burada bana elbise, bot, çantalar verdi. Türk askerleri çok iyi, ben seviyorum yani. Yunanistan askeri bizi sevmiyor, çok vuruyorlar. Biz nasıl gideceğiz" diye konuştu.


Avrupa'ya gitme denemesi başarısızlıkla sonuçlanarak Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanan Pakistanlı Cemal da, sağlıklı olarak geçtiği sınırdan ayağından sakatlanarak koltuk değneğiyle döndüğünü söyledi. Yunan güçlerinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Cemal, "Yunanistan'a ben gittim, orada askerler bana vurdu. Elbiseleri çıkartıp beni tekrar Türkiye'ye gönderdi. 10 gün oldu, biz oraya nasıl gideceğiz. Bizi suyun içine attı" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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