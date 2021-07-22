Özel İmperial Hastanesi'nde bayramlaşma

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nevzat Akkol ve İşletme Müdürü Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, Kurban Bayramı dolayısıyla, yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nevzat Akkol ve İşletme Müdürü Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, Kurban Bayramı dolayısıyla, yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramda hastanede görev yapan personeli ve bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaları tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden hastane yöneticileri, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Başhekim Akkol, "Başta hastanemizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere, büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı