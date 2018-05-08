İki İnatçı Sürücü Otoyol Gişesine Sıkıştı! Yaşanan İlginç Olay Kamerada
İstanbul Samandıra gişelerinde inatçı iki sürücü, aynı anda geçmek istedikleri gişeye sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Kartal Samandıra gişelerinde inatçı iki sürücü, aynı anda geçmek istedikleri gişeye sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.
AYNI GİŞEDEN GEÇMEK İÇİN İNATLAŞTILAR
Pazar günü sabah saatlerinde Kartal Samandıra gişelerinde meydana gelen olayda iki sürücü, aynı gişeden geçmek için inatlaştı. İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı.
OLAY KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI
İlginç olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı .
YORUMLAR (12)
-
Salaklık parayla değil ya.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
resmen okuzluk baska bisey degilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Keçi hikayesi..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
İnat olayı deyilki bu gişeden gişeye geçen salagin kazasiCevap Yaz 4 Yayından KaldırDİGORLU: bravo aynen öyle1 Yayından Kaldır