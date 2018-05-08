İki İnatçı Sürücü Otoyol Gişesine Sıkıştı! Yaşanan İlginç Olay Kamerada

İstanbul Kartal Samandıra gişelerinde inatçı iki sürücü, aynı anda geçmek istedikleri gişeye sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.

AYNI GİŞEDEN GEÇMEK İÇİN İNATLAŞTILAR

Pazar günü sabah saatlerinde Kartal Samandıra gişelerinde meydana gelen olayda iki sürücü, aynı gişeden geçmek için inatlaştı. İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı.

OLAY KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

İlginç olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı .