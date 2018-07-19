Özel İdarenin Kurumsal Kapasitesi Güçleniyor

Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında "Donanım Kapasitelerinin Arttırılması"

Projesi imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı- 2018 Teknik Destek Programı kapsamında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, İl Özel İdaresi Teknik Personelinin "Donanım Kapasitelerinin Arttırılması" projesi, Kilis İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın katılımı ile projenin sözleşmesi imzalandı.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu'nun koordinatörlüğünde hazırlanan projede, Su ve Kanal Hizmetleri şubesinde çalışan personelin, teknik donanım ve kapasitelerinin güçlenmesi sağlanacak. Proje sonucunda "Kazıcı - Zemin Delgi Delik Delme ve Sondaj Makinesi Operatörlük" sertifikası verilecek. - KİLİS