Özel İdare Personelinden Kan Bağışı

Sivas İl Özel İdaresi personeli, Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına destek oldu.



Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Kızılay'ın "Kan, herkesin her zaman ihtiyacı" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyası idarenin ana binasında gerçekleşti.



İl Genel Meclisi Salonu önünde kurulan stantlarda kan veren Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarından Mahmut Yıldız, "Herkesin kan vermesi gerektiğine inanıyorum. Kanımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştıktan sonra Kızılay tarafından gönderilen kısa mesajlar bizleri çok duygulandırıyor. İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu." ifadelerini kullandı.



Daha sonra kurum çalışanları tarafından Kızılay'a kan bağışı yapıldı.