Özel İdare ekipleri sezona hızlı başladı
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Özel İdare ekipleri sezona hızlı başladı

Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi yaz mevsimin gelmesi ve iş sezonun başlamasıyla sezona fırtına gibi başladı.

Özel İdare ekipleri sezona hızlı başladı
04.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:52

Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi yaz mevsimin gelmesi ve iş sezonun başlamasıyla sezona fırtına gibi başladı. Vali Mustafa Masatlı'nın yakın takibi ile kentin kırsalına yayılan ekip ve iş makineleriyle vatandaşlara hizmet veriliyor.

Ardahan Valiliği İl Özel idaresi tarafından hazırlanan çalışma programı kapsamında il merkezine bağlı köyler olmak üzere, ilçelere bağlı köy ve mahallelerde hummalı çalışmalar yürütülüyor. Gerek kamu hizmetleri, gerek projeler kapsamında yürütülen hizmetlerin yanı sıra çiftçilik yapan, üretim yapan ve diğer talepleri olan vatandaşların kanunlar ve kurallar çerçevesinde her türlü ihtiyaçları da Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından ivedilikle ve düzenli bir şekilde yerine getiriliyor.

İl ve ilçe merkezine bağlı köylerde içme suyu ve hayvan içme suyu çalışması, depo yapım, bakım ve onarım çalışması, köy içi ve il ve ilçe bağlantı yollarının yapım ve onarım çalışması, köylere ait yayla yollarının yapımı çalışması, çoban evi ve su göletleri yapım ve onarım çalışması, köy içerisinde kilit parke yapımı ve talep edilmesi halinde vefat eden vatandaşlarımız için mezar kazıma gibi hizmetler Vali Mustafa Masatlı'nın talimatları ve Özel İdaresinden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç'ın yakın takibiyle Özel idaresi ekiplerince titizlilikle ve başarılı şekilde yerine getiriliyor.

Kurumun asli görevi kapsamında Devletin Ardahan İl Özel İdaresine ayırdığı yıllık bütçeyle, kendi üretim tesislerinde üretilen ürünler ve makine-ekipman-personelin yoğun ve koordineli bir şekilde çalışması sonucu İl Özel idaresinden ihtiyacı ve talebi olan her köyün hizmet alması hedefleniyor.

Yaptığı çalışma ve verdiği hizmetlerde artık tamamen kendi iş gücünü, kendi makine-ekipmanını ve kendi kaynaklarını kullanamaya başlayan İl Özel idaresi, kilit parke, kutu menfez, bims, sıcak asfalt üretiminin yanı sıra, kum ocaklarında alt yapı malzeme temini, hafriyat, taş alımı gibi çalışmalarıyla ciddi tasarruflar sağlayarak daha fazla hizmeti vatandaşlara ulaştırıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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