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Özel idare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel idare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları il özel idaresi ekiplerince açılıyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları il özel idaresi ekiplerince açılıyor.

Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 24 köy ve 56 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için il özel idaresine bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 3 metreye kadar çıkıyor. Özel idaresi ekipleri Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse, Şahinbeyler grup köy yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyor. - ADIYAMAN

Özel idare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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