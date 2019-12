(Özel) İBB Avrupa Şampiyonu antrenörü işten çıkardı

24.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:39

2003 yılı Avrupa Kick boks şampiyonluğu ve birçok kez Türkiye şampiyonluğunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde antrenörlük yapmaya başlayan Zafer Ertürk'ün işine son verildi. 14 yıllık işinden iddiaya göre gerekçe gösterilmeden çıkarılan Ertürk, "Kurbanlık koyun gibi herkes sırasının ne zamana geleceğini bekler durumdaydı. İBB tazminatları da vermedi, bir kısmını yatırdılar. 'Her şey güzel olacak' deyip insanları mağdur etmek çok büyük bir vebal" dedi.



Başakşehir'de yaşayan 41 yaşındaki Zafer Ertürk, 2003 yılı Avrupa Kick boks Şampiyonluğu ve birçok kez Türkiye şampiyonluğunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde antrenörlük yapmaya başladı. Antrenörlük ve çeşitli görevlerde yer alarak İBB'de geçirdiği 14 yılın ardından Ertürk, geçtiğimiz hafta bir şok yaşadı. İnsan kaynaklarına çağrılan ve işten çıkarıldığını öğrenen 2 çocuk babası Ertürk'e iddiaya göre hiçbir açıklama yapılmadı. Yıllarca emek verdiği kurumdan açıklama yapılmadan çıkarıldığını söyleyen Ertürk, yaşadıklarını anlattı. Seçim sonrası çalışanların adeta kurbanlık koyun gibi çıkarılacağı zamanı beklediğini belirten Ertürk, işten çıkarılmaların kendileriyle sınırlı kalmadığını da söyledi.



Kariyerindeki başarıların yanı sıra birçok öğrenciye de spor hayatında faydalı olan 41 yaşındaki Zafer Ertürk, "2003 Avrupa Şampiyonu 8 kez Türkiye şampiyonu olmuş milli bir sporcuyum. Uzun yıllar antrenörlük yaptım, halen de yapmaya devam ediyorum. 8 buçuk yıl antrenörlük yaptım İBB'de 5 buçuk yıldır da tesis amir yardımcısı olarak görev yapmaktaydım. 14 yıldan beri İBB Spor İstanbul'da çalışmaktaydım geçen haftaya kadar. İşimize son verildi. Seçim sonrasında zaten artık öyle bir şey oldu ki gerçekten çalıştığımız kurumda herkes sanki bekliyor. Kurbanlık koyun gibi herkes sırasının ne zamana geleceğini bekler durumdaydı. Keza sıra geldi, bir telefonla insan kaynaklarına davet edildik. Gittik, gittiğimiz gibi elimize bir belge verdiler. 'Sizinle devam etmiyoruz', herhangi bir açıklaması yok, birçok arkadaşım gibi yalnız da ben değilim. İBB'de her hafta cuma günleri 10-15 kişi işten çıkartılıyor. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir sözü benim hep hafızamdadır. Hiçbir makamın, mevkinin karşısında boynunuzu eğmeyin boynunuzu eğeceğiniz yer sadece kıble" diye konuştu.



Sporun içinden gelen biri olarak gençlerin spor hayatında nasıl bir yol izleyeceğine vakıf bir insan olduğunu ifade eden Ertürk, " Bir tesiste olması muhtemel her ne varsa işin bilincinde olan birisiyiz ama tabi bu tarz şeylere bakılmıyor. Düşünce yapısı, insanları kazanmak aslında daha kolay ama maalesef onlar kaybetmeyi tercih etti, onlar da kaybetmiş oldu. İBB tazminatları da vermedi, kısmi olarak yatırdılar. Mesela bazı arkadaşlarımızın ki hiç yatırılmadı. Aradığımızda muhasebeyi 'Para yok' deniliyor. Bu şekilde gelip 'Her şey güzel olacak' deyip sonradan da insanları mağdur etmek kendim için değil, birçok arkadaşımız için söylüyorum gerçekten bunlar çok büyük bir vebal. İnsanlar lütfen bunları görsünler, birçok arkadaşımız şuan işsiz kaldı, halen daha kalmaya devam edecek. Çünkü şu an halen devam etmekte, bugüne kadar kimsenin kapısına gitmedim, boynumu da bükmedim. Bu saatten sonra da bükmeye hiç niyetim yok o yüzden biz ekmeğimizi bir şekilde kazanırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA