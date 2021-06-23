Özel hukuk tüzel kişiliklerin bilirkişilik yapabilmesi, işlemleri hızlandırdı
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Özel hukuk tüzel kişiliklerin bilirkişilik yapabilmesi, işlemleri hızlandırdı

Özel hukuk tüzel kişiliklerin bilirkişilik yapabilmesi, işlemleri hızlandırdı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığınca uygulamaya konulan, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin pilot uygulama, sistemin, etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağladı.

Adalet Bakanlığınca uygulamaya konulan, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin pilot uygulama, sistemin, etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin pilot uygulamanın başarılı şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Buna göre, İnsan Hakları Eylem Planı'nda, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişiliğin etkinliğinin arttırılması hedeflenerek, mevzuat ve uygulamadan kaynaklı sorunlara denetim ve performans odaklı bir yaklaşımla çözüm bulunması planlandı.

Özel hukuk tüzel kişiliklerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin pilot uygulama, öncelikle taşınmaz ve motorlu taşıt değerleme ile muhasebe alanlarında başlatıldı.

Ankara ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerinde pilot uygulamanın başladığı 21 Aralık 2020'den bu yana 532 satış dosyasında görevlendirme yapıldı. Tüzel kişi bilirkişi tarafından hazırlanan 498 raporun ortalama teslim süresi 3 ila 5 iş günü arasında gerçekleşti.

Ek rapor alınması ve ek süre taleplerinin de sayıca çok az olduğu pilot uygulama, bilirkişilik sisteminin, etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağladı.

Yapılan görevlendirmelerde, keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkili ile yapılması, zaman ve emek kaybına da son verdi. Böylece işlemlerin hızlı şekilde yürütülmesi sağlanarak, raporlar, tüzel kişi bilirkişi bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından zamanında hazırlandı.

Pilot uygulama, hatalı ve geciken bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunları da en aza indirdi.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca pilot uygulamanın sonuçları takip edilerek, tüzel kişilerin bilirkişi olarak resmi bilirkişi listelerinde yer almalarına yönelik usul ve esasların belirlenmesi çalışmaları da başlatıldı. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce profesör ve doçent unvanlarına sahip kişilerin temel eğitimlerden muaf tutulup bilirkişi listelerinde yer almasını sağlama adına yapılan çalışmalar kapsamındaki uzman kişiler, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca duyurulan usul ve esaslar çerçevesinde bilirkişilik bölge kurullarına başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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