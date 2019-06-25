(Özel) Hem oyun oynuyorlar hem Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan 2019 yılı Yaz Kur'an Kurslarının başlaması dolayısıyla Karesi ilçesindeki Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde çocuklarla bir araya geldi. İl Müftüsü Ramazan Topcan, camide Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilerle birlikte mendil kapmaca oynarken, cami imamı İsmail Çayıroğlu da öğrencilerle yaptıkları maçta gol sevincini secdeye giderek kutladı.

Yaz Kur'an kurslarının açılmasıyla birlikte çocuklarla bir araya gelen Müftü Ramazan Topcan amaçlarının çocuklara Kur'an'ı yüzünden okutmanın yanında Kur'an'ın mana yönünü, huzur ve barışı sağlayacak ahlaki yönünü, çocukların toplum içindeki davranışlarını güzelleştirme adına eğitim faaliyetlerinin yapıldığını bildirdi. Müftü Topcan öğrencilere ayrıca Değerler Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimleri de verildiğini ifade etti. Tüm camilerde görevli imam, müezzin ve hocaları 3 günlük eğitimden geçirdiklerini de belirten Müftü Ramazan Topcan, bu eğitimlerde psikologlardan yardım aldıklarını da ifade etti.

"İnsanların maddi hayatı yanında manevi hayatı da önemli"

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "2019 yılı Yaz Kur'an Kursları eğitimi geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle başladı. Tüm camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın kapılarını sevgili yavrularımıza açtık. Artık sevgili yavrularımız bundan böyle bizim misafirlerimizdir. Hepinizce malum dünya üzerinde çeşitli çalışmalar var. Siyasi, iktisadi, felsefi çalışmalar var. Konu hakkında irili, ufaklı STK'larımız, vakıflarımız, dernekler var. Bütün bunlar insanlara hizmet için inşa edilen müesseseler. Fakat buna rağmen bakıyorsunuz ki günümüz dünyasında insanlık mutlu değil, huzurlu değil. İnsanlığın mutluluğunu ve huzurunu temin edebilmek için evvela insanı konumlandırmak, insanı amaçlandırmak lazımdır. İnsan yeryüzünün en kıymetli varlığıdır. Yüce Rabbimiz tarafından kudretinin tecelli ettiği, yaratılışında tecelli ettiği bir varlıktır. İnsan sıradan bir varlık değildir. Yüce Rabbimizin kendisine muhatap aldığı bir varlıktır. Dolayısıyla insan yaratılış itibariyle dünyaya bakan yönü var, ahirete bakan yönü var, maddi hayatı, manevi hayatı var. Maddi hayatını imar ettiğiniz insanın manevi hayatını da imar etmek zorundasınız. Eğer siz insanın maddi hayatını imar edip, manevi hayatını ihmal ederseniz insana hizmet edemezsiniz. Tersinden bakın; manevi hayatını imar edip, maddi hayatını ihmal ederseniz yine insanı mutlu edemezsiniz."

"Hem değerler eğitimi hem de mahremiyet eğitimi de veriyoruz"

Yaz Kur'an Kurslarında Kur'an-ı Kerim'i sadece yüzünden okutmadıklarını da ifade eden Müftü Ramazan Topcan, çocuklara değerler ve mahremiyet eğitimlerinin de verildiğini kaydetti. Topcan, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Muhterem Başkanımızın riyasetinde il, ilçe müftülüklerimiz, camilerimiz, Kur'an Kurslarımız, hatta kısmi olarak Milli Eğitim Bakanlığımız uhdesinde bulunan okullarımızdan da istifade ederek Yaz Kur'an Kurslarımızı camilerimizde imamlarımız, müezzinlerimiz vasıtasıyla bu eğitim seferberliğini başlatmış olduk. Biz burada sadece Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okunmasını çocuklarımıza öğretmiyoruz. Aynı zamanda yüzünden okumasını öğrettiğimiz aziz kitabımızın mana yönünü de, özellikle günümüz dünyasına bakan insanlar arasındaki ilişkilerimizin, huzur ve barışına katkı sağlayacak ahlaki yönünü de göz önüne çıkararak, onu da ön plana alarak sevgili yavrularımıza toplum içerisindeki davranışlarını güzelleştirme adına da eğitim faaliyetlerimiz var Değerler Eğitimi dediğimiz, mahremiyet eğitim dediğimiz. Aynı zamanda çocuklarımızı biz bir taraftan Kur'an-ı Kerim'le buluştururken, diğer tarafta cami ve cami adabı, edebiyle buluşturuyoruz. Aynı zamanda yine çocuklarımızı toplumun tecrübe sahibi olan, eli nasırlaşmış, yüzü gözü buruşmuş olan büyüklerimizle bir araya getiriyoruz. Aynı safta onları yan yana tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Önce personelimizi eğittik"

Kur'an eğitiminde de günün şartlarını göz önünde bulundurduklarını söyleyen Ramazan Topcan, "Günümüz şartları değişmiştir. Yani sadece sırtımızda taşıdığımız ceketimiz değişmemiş. Dolayısıyla eğitim metodumuzu da değiştirmek zorundayız. Günümüz dünyasında artık, kocaman dünya bir düğmenin altına sıkıştırılmış hale gelmiştir. Biz hem eğitim hizmetlerimizde hem de dini sunumumuzda ağzımızı değiştirmek zorundayız. Yani günün şartlarına uygun hale dönüştürmek zorundayız. Yaz Kur'an kurslarımızı hizmete açmadan önce evvela kendi görev alacak personelimizi, bay-bayan bütün arkadaşlarımızı üç günlük bir eğitim seminerine aldık. Bu eğitim seminerinde sadece müftü hocaları olarak veya vaiz hocaları olarak bir görev yapmadık. Aynı zamanda psikolog arkadaşlarımızdan, danışman arkadaşlarımızın da tecrübelerinden, bilgilerinden istifa ederek hocalarımızı günümüz gençliğinin dünyasına hitap edebilecek bir hale dönüştürebilmek için bu konuda da ilgili uzmanlarımızın bilgilerinden, tecrübelerinden yararlanmak üzere eğitim seminerlerimizi yaptık. Dolayısıyla şu anda doğrusu Balıkesir Müftüsü olarak iddialıyız. Yani biz bu konuda, bunu çok güzel yapacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla şimdi biz eğitimi sevdirerek, belki biraz da oyunla nasıl cazibeli hale dönüştürebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cami imamı attığı gol sonrası secdeye kapandı

Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan açıklamasının ardından Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde çocuklara milli ve manevi değerlerden bahsederek onlarla birlikte oyunlar oynadı. Müftü Topcan çocuklarla mendil kapmaca oynarken, cami imamı İsmail Çayıroğlu da öğrencilerle futbol maçı yaptı. İmam Çayıroğlu öğrencilerle yaptığı maçta attığı golün sevincini secdeye giderek gösterdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA