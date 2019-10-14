(Özel) Hayatını kaybeden annesinin isteğini yıllar sonra yerine getirdi

14.10.2019 10:37

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Necmettin Bor, hayatını kaybeden annesinin isteğini yıllar sonra gerçekleştirerek daha temiz bir ev ve bahçe yaptırdı.



Çalıştığı iş yerinden 22 yıl sonra emekli olan ve yıllardır Beylikova ilçesinde eşi Ayşe Bor ile birlikte yaşayan Necmettin Bor, vefat eden annesinin isteğini yerine getirdi. Annesinin daha temiz bir ev ve daha temiz bir bahçede yaşaması için kendine ahdeden Necmettin Bor, evini ve bahçesini yeniden yaptı. Daha temiz ve güzel bir bahçe olması için her yere çim eken Bor, evin bir köşesini de adeta müzeye çevirdi. Eskiden kullanılan malzemeleri restore ederek bahçesinde sergileyen yaşlı adam, şimdilerde ise eşi ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmek istiyor.



"Kendime ahdettim ve burayı yaptım ama nasip olmadı, göremedi"



Annesinin daha temiz bir yerde yaşaması için bu bahçeyi yaptırdığını ifade eden Bor, "Rahmetli annem çok severdi temizlemeyi, süpürmeyi. Temizliği daha çok severdi daha doğrusu. Çok toz kalkıyor diye temizlerdi. Daha sonra kendi kendime ahdettim. Ama nasip olmadı, göremedi. Çim ektik, makine aldık. 15 günde bir biçiyoruz. Annemiz için yaptık diyebiliriz. Ama göremedi. Şimdi de kendimiz emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. 22 sene sonra emekli olduk, çıktık geldik. Çoluk çocuğu da evlendirdik. Hepsi işinde gücünde. 2-3 saat uyku yetiyor. Saat 5'te kalkıyoruz muhakkak. Ne yaparsan yap gece 03.00'te de yatsak 05.00'te kalkıyoruz. Yoğun geçiyor. Sulama yapıyoruz, çapa yapıyoruz, temizlik yapıyoruz. Doğal şekilde eşim makarna yapar, tarhana yapar. O işlerle uğraşıyoruz. Manevi değeri çok büyük. Satmamamızı isteyen var ama satmayız. Bize ver sen başka yerden alır yeniden yaparsın diyorlar. Kıyılır mı buraya. Bana şimdi Eskişehir'den 2 tane daire versen almam. Değiştirmem burayı. İmkanı yok" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA