Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi
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Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi

Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de özel bir hastaneye ait hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yaşlı adamı adeta ezdi.

Denizli'de özel bir hastaneye ait hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yaşlı adamı adeta ezdi. Ağa ve otomobil arasında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; özel bir hastaneye ait Y.A., idaresindeki 20 EM 263 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı park etti. Daha sonra Y.A., araçtan ayrıldı. O sırada park edilen araç kaldırımı da aşarak evine giden 63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'a çarptı. Kaldırımda bulunan ağaç ile araç arasında kalan Altıntaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. araç ile ağaç arasında sıkışan Altıntaş, sağlık ekipleri tarafında Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. O sırada hafif ticari aracın hareket ettiğini fark eden ve müdahale etmek isterken yere düşen sürücü Y.A.'da hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Altıntaş'ın durumunu ciddiyetini koruduğu Özel Sağlık Hastanesi çalışanı Y.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi
Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi
Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi
Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi
Özel hastaneye ait araç kaldırımdaki yayayı ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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