Özel hastaneler tedbirlerle normal hasta kabulüne başladı ANKARA'da salgın döneminde pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastaneler normalleşme süreci ile birlikte normal hasta kabulüne başladı.

ANKARA'da salgın döneminde pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastaneler normalleşme süreci ile birlikte normal hasta kabulüne başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında nisan ayı başında bütün özel ve vakıf hastaneleri de pandemi hastanesine dönüşmüş ve normal hasta kabulüne ikinci bir karara kadar ara vermişti. Normalleşme sürecinde özel hastaneler ve vakıf hastaneleri tekrar normal hasta kabul etmeye başladı. Medicana International Ankara Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ayşe Turan, hastanede sağlık hizmetlerine yönelik diğer hastanelerde olduğu gibi birçok tedbir aldıklarını kaydetti.

'TEMİZLİK HİZMETLERİMİZİN PERİYOTLARINI DA ARTTIRDIK'Hastanenin ilk girişinde personel tarafından hastaların ve hasta yakınlarının, refakatçiler ve ziyaretçiler ile hastaneye tüm giriş yapanların ateş ölçümlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra el dezenfektanından kullanmalarını sağlayarak, maskeleri yoksa maske temin ederek, hastanemize giriş yapmalarını sağlıyoruz. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir şüpheli durum söz konusu ise, kişiyi ateş polikliniğimize yönlendiriyoruz. Şüpheli durumlar için de ateş polikliniğine giden ayrılmış özel alanlarımız var. Hastanemizin belirlemiş olduğu refakatçiler eşliğinde ateş polikliniğine alıyoruz. Gerekli işlemler tamamlanıyor, süreç bu şekilde tamamlanıyor. Poliklinik hizmetlerimizi verirken, her hasta poliklinik odasından çıktıktan sonra girişte tespit edilememiş şüpheli bir durum söz konusu ise, o bölümün dezenfeksiyonu, temizliği, hastanın profiline göre sağlanıyor. Ayrıca bu dönemi daha rahat geçirebilmek adına temizlik hizmetlerimizin periyotlarını da artırdık."'YİYECEK-İÇECEK GİRİŞİNİ ENGELLEDİK'Yatan hasta katlarında da hasta refakatçilerinin tek kişi olmasına dikkat ettiklerini dile getiren Turan, "Bu refakatçilerin dışarı ile bağlantılarının olmamasını istiyoruz. Bu durumda refakatçi sorgulaması da yapmış oluyoruz. Yani sadece hasta sorgulaması değil, refakatçinin de belirti-bulgu yönünden sorgulanmasını mutlaka yapıyoruz. Bu şekilde refakatçi kabul ediyoruz. Öte yandan dışarıdan yiyecek-içecek girişini engelledik. Hastanemize dışarıdan herhangi bir mutfak, depo, stok malzemesi geldiğinde uygun dezenfektanlarla bu malzemelerin temizliği sağlanıp, daha sonra hastanemize giriş yapmalarını sağlıyoruz" dedi.Uluslararası hasta kabulü de yapan bir hastane olduklarını ifade eden Turan, "Bu nedenle bunun için özel ayrılmış bir bölümümüz var. Bu bölümümüzde tüm kişisel koruyucu ekipmanlar, güvenlik tedbirleri alınmış durumdadır. Yurtdışından hastamız geldiğinde 14 günlük bir karantina sürecini bu bölümümüzde gerçekleştiriyoruz. Bu hastalarımızın 14 günlük karantina süresi bittikten sonra herhangi sıkıntılı bir durum yoksa alacakları sağlık hizmetini sunuyoruz" diye konuştu.'ONLİNE TEDAVİ SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR'

Pandemi süreci başladığı günden itibaren tüm personele süreç ve kişisel korunma ekipmanaları ile ilgili tüm eğitimleri verdiklerini ifade eden Turan, "Bu eğitimleri sürekli tekrarlıyoruz. Rehberler güncellendikçe, takip ediyoruz. 'Enfeksiyon Kontrol' komitemizle birlikte Sağlık Bakanlığı rehberleri doğrultusunda eğitimlerimiz yenileniyor. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımız için en yüksek standartta, kalite hedeflerimiz doğrultusunda sağlık hizmetlerini güvenli almalarını hedeflemekteyiz. Buna yönelik tüm personelimizin kişisel koruyucu ekipmanını da sağladık. Ayrıca bu dönemde hastaneye gelmek istemeyen hastaları hekimlerle online platform üzerinden buluşturuyoruz. Bu sayede online tedavi sürecimizi başlattık. Halen bu sistem devam etmektedir. Hastalarımızı hastaneye gelmeden hekimlerimizle görüştürerek, sağlık hizmeti almalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA