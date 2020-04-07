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Antalya, Sabah, Kepez, Güncel

Özel hastaneden istihdama destek

Antalya'nın Kepez ilçesinde hizmet veren OFM Antalya Hastanesi, yaşanan küresel krize rağmen hiçbir sağlık çalışanını işten çıkarmayacaklarını, çalışanların maaşını önümüzdeki aylarda da ödemeye devam edeceklerini duyurdu.

07.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:02
Özel hastaneden istihdama destek

Antalya'nın Kepez ilçesinde hizmet veren OFM Antalya Hastanesi, yaşanan küresel krize rağmen hiçbir sağlık çalışanını işten çıkarmayacaklarını, çalışanların maaşını önümüzdeki aylarda da ödemeye devam edeceklerini duyurdu. Hastane yönetim kurulu, alınan kararı sabah saatlerinde çalışanlarıyla tekrar paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün Pandemi ilan ettiği çok ciddi ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerine dikkat çeken Hastane yönetimi, böyle bir ortamda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğine dikkat çekti. Hastane yönetimi, yaptıkları basın açıklamasında, "Salgın tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunu halini almıştır. Korona virüsün küresel çapta yayılmasının ülkemize ve sektörümüze etkilerini takip etmektesiniz. Tüm toplumu tehdit eden ciddi bir salgın hastalıkla mücadele içindeyiz. Bu ortamda herkesin üzerine düşen görevleri yapmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Korona virüs salgını devam ederken, halkımızın başka ciddi sağlık sorunları da tedavi ve çözüm beklemektedir. Bir taraftan salgın hastalıkla mücadele ederken, diğer taraftan hastalarımızın güvenliğini sağlayarak, diğer acil çözüm isteyen sorunlarını da çözmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Hastane olarak tüm önlemleri aldık"

Özel sağlık sektörünün bu mücadelede ön saflarda yer alması gerektiğine vurgu yapılarak, "Biz Özel Sağlık Sektörü olarak bu mücadeledeki yerimizi en ön saflarda almak zorundayız. Ülkemizin istihdamın devamı noktasında gösterdiği çabaları hastane olarak destekliyoruz. Tüm ekibimizin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak tüm önlemleri aldık. Bütün ekipman ve donanımımız; çalışanlarımızın güvenli çalışması için sağlandı. Bütün bu şartlara rağmen önümüzdeki aylarda, hiçbir çalışanımız işten çıkartılmayacaktır. Tüm çalışanlarımıza maaşlarını ödemeye devam etmeye, onları korumaya ve sahiplenmeye karar verdik. Sağlık ordusunun korkusuz neferleri olan çalışma arkadaşlarımızın, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanındayız" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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