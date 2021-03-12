Özel hastanede vefat eden kişinin yakınları sağlık çalışanlarını tehdit etti
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Özel hastanede vefat eden kişinin yakınları sağlık çalışanlarını tehdit etti

12.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:34

Esenyurt'ta özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişinin yakınları, sağlık çalışanlarına tepki gösterdi.

Esenyurt'ta özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişinin yakınları, sağlık çalışanlarına tepki gösterdi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde yaklaşık bir aydır Kovid-19 nedeniyle yatan bir hasta, bu sabah vefat etti. Ölüm haberi üzerine hastaneye gelen hasta yakınları, yoğun bakım servisinde görevli doktor ve sağlık personeline tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarına küfür ve hakaretler eden hasta yakınları, kapıları tekmeledi.

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasta yakınlarını binadan çıkardı. Çevik kuvvet ekipleri de bir zırhlı araçla hastane dışında önlem aldı.

Hastane içinde yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Özel hastanede vefat eden kişinin yakınları sağlık çalışanlarını tehdit etti
Özel hastanede vefat eden kişinin yakınları sağlık çalışanlarını tehdit etti
Özel hastanede vefat eden kişinin yakınları sağlık çalışanlarını tehdit etti
Özel hastanede vefat eden kişinin yakınları sağlık çalışanlarını tehdit etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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