Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı

Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı
Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Haberler | Güncel

HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastanede haciz işlemi başlatmak için bulunan Samandağ İcra Müdürü Ali Duman ile avukat Sercan Gezer, saldırıya uğradı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastanede haciz işlemi başlatmak için bulunan Samandağ İcra Müdürü Ali Duman ile avukat Sercan Gezer, saldırıya uğradı. Emniyet Müdürlüğü önünde avukatlarla birlikte değerlendirmede bulunan Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, haciz işlemi başlatmak için hastaneye giden Samandağ İcra Müdürü Ali Duman ve avukat Sercan Gezer, yetkililere haber vereceklerini belirten görevliler tarafından bir odaya alındı. Bu sırada Duman ve Gezer, kimliği bellirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Duman ve Gezer, olayın ardından darp raporu alarak Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip suç duyurusunda bulundu. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ'Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ile baroya bağlı yaklaşık 40 avukat meslektaşlarına destek için İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, açıklamada bulundu. Baro Başkanı Açıkalın, vatandaşın ödenmeyen borcunun sebebinin avukat olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:  "Boşanmasının sebebi de avukat değildir. İşsizliğinin sebebi de avukat değildir. Avukat, vatandaşın yanında ve sözcüsüdür, vekilidir. Dolayısıyla artık bunlar son olsun istiyoruz. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalandırılmaları hususunda Hatay Barosu olarak konunun takipçisiyiz. Avukat arkadaşlarımızla beraber bundan böyle bu tür saldırıların karşısında hukuki olarak en sert şekilde cevap vereceğiz ve artık yeter diyoruz." 

Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı
Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı
Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı
Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı
Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı
Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan

BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI
BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI
Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa'ya taşındı
Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa'ya taşındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özel hastanede icra işlemi başlatmak isteyen avukat ve icra müdürüne saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 16:43:03. #1.16#

title