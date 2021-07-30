Özel hastanede aşı ücretli mi? Koronavirüs aşısı ücretsiz mi?

18 yaşını doldurmuş kişiler E nabız aracılığı ile aşı randevusu alabilir. Özel hastanelerde aşı ücreti aşı sırası gelen vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Devlet hastanelerinde ücretsiz yapılan koronavirüs aşısının özel hastanelerdeki durumu hakkında net bilgiler geldi. Özel hastanede aşı ücretli mi? Covid geçiren aşı olabilir mi? Aşı randevusu nasıl alınır? Aşının yan etkileri neler?

Özel hastanede aşı ücretli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabileceğini belirtti. Bu gelişmenin ardından çevresinde özel hastane bulunan vatandaşlar koronavirüs aşılarının özel hastanelerde ücretsiz olup, olmadığını merak ediyordu.. Sağlık Bakanlığı'nın resmi adresinden de konu hakkında açıklama yapılmıştı..

COVID-19 mRNA aşısı nerede uygulanıyor, ücretli mi?

COVID-19 mRNA aşısı Bakanlığımız tarafından belirlenen hastanelerde uygulanmaktadır. Hangi hastanelerde uygulandığını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alırken görebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, COVID-19 mRNA aşısının uygulandığı hastanelerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

ÖZEL HASTANELERDE AŞI ÜCRETLİ Mİ?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, COVID-19 mRNA aşısının uygulandığı hastanelerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

COVID GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.