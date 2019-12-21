Özel Harekattan nefes kesen tatbikat

21.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:09

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından yapılan rehine kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğünün ulaştırma araçlarına yönelik otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi atış alanında yapıldı. Arazi faaliyeti tatbikatının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, tatbikatın başlaması komutunu verdikten sonra tatbikatı yakından takip etti. Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler, izleme kulesine çıkarak, polislerin eğitimlerini de yerinde takip etti. Otobüs kaçırma, rehine kurtarma ve suçlu yakalama gibi farklı senaryolarla yapılan tatbikat nefesleri kesti. Suçluya yakından müdahale yöntemlerini gösteren Özel Harekat Polisleri, köpekli operasyon tatbikatı ve otobüsten rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.



Tatbikat heyecanlı anlara sahne oldu



Hazırlanan senaryolar gereği kaçırılan bir otobüsü durduran ekipler aracın etrafını sardı. Saniyeler içerisinde otobüse giren ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Arkadaşlarının omuzuna çıkan iki polis ise eller tetikte önlem aldı. Ardından rehin alınan bir kişinin kurtarılması ve yaralıyı çıkarma senaryoları tatbik edildi. Yaptıkları tatbikatı başarı ile sonlandıran Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri nefesleri kesti. Tatbikat kapsamında iz takibi yapabilen köpekler de kullanıldı. Vali Yazıcı, tatbikat sonunda özel harekat polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Ersin Yazıcı, tatbikatta katılan Özel Harekat Şubesi polislerini ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı kutladı. Vali Yazıcı, polisliğin onurlu ve kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Arama kurtarma harekatı planlama ve icra etme yeteneklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatı Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir POMEM Müdürü Sertaç Solgun birlikte izledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA