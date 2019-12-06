Özel harekattan nefes kesen tatbikat

06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:03

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından yapılan rehine kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Otobüs kaçırma, rehine kurtarma ve suçlu yakalama gibi farklı senaryolarla yapılan tatbikat nefesleri kesti.



Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Ulaştırma Araçlarına Yönelik Otobüs Kaçırma Olaylarına Müdahale ve Rehine Kurtarma Tatbikatı Ankara yolu üzerindeki Sahra Sıhhiye Atış Alanında yapıldı.



Hazırlanan senaryolar gereği kaçırılan bir otobüsü durduran ekipler aracın etrafını sardı. Saniyeler içerisinde otobüse giren ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Arkadaşlarının omuzuna çıkan iki polis ise eller tetikte önlem aldı. Ardından rehin alınan bir kişinin kurtarılması ve yaralıyı çıkarma senaryoları tatbik edildi. Yaptıkları tatbikatı başarı ile sonlandıran Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri nefesleri kesti.



Tatbikatı Samsun Valisi Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal birlikte izledi. Vali Kaymak, tatbikat sonunda özel harekat polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA