ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti

Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çektiANTALYA'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı.

16.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:02

Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti

ANTALYA'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Döşemealtı ilçesindeki atış poligonunda eğitim yaptı. 35 derece sıcakta gerçekleşen eğitimde, 'meskun mahal', 'tekli nizami atış', 'keskin nişancı' ve 'karşı ateş baskılama' olarak hazırlanan senaryo uygulandı. Yerli ve milli silahların kullanıldığı eğitimde, ilk olarak 'Ejder' adlı zıhlı araç ile 8 özel harekat polisi, meskun mahal operasyonu gerçekleştirdi. Sokak ve ikametlerin kurgulandığı parkura giren özel harekat polisleri, sis bombaları atıp, hedefin görüş alanını daralttı. Ardından da sokak geçişi yaparak, hedefi 12'den vurdu.

İkinci adımda ise akrobatik hareketlerle hedeften çıkan polisler, düşman unsurunun etkisiz hale getirilmesini canlandırdı. Bir polis memuru koşarak geldiği hedefe, takla atıp yan dönüşler ile tabanca ve uzun namlulu tüfekle atış yaptı. Keskin nişancı timinin de yer aldığı eğitimde, 1500 metre menzilli tüfek ile 500 metre uzaklıktaki hedefler vuruldu. Şişirilen 3 balonu 3 atışta vuran keskin nişancı da özel kıyafeti sayesinde kamufle olmayı başardı.

DAKİKADA 1200 MERMİ

Son olarak yapılan baskılama atışında FN adlı uzun namlulu tüfek kullanıldı. 8 kişilik time karşı yapılan saldırı, 2 özel harekat polisince FN adlı tüfekle, etkisiz hale getirildi.

Dakikada 1200 mermi atan ve özel harekat polislerinin 'Çılgın kız' adını verdiği FN'nin çatışma ortamında karşı tarafın kafasını karıştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılan bir silah olduğu öğrenildi.

ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Süleyman Soylu Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Seki Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Ateş Mart Karar Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 17:02:51. #1.15#
title