ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28
ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- İSTANBUL Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı. 

Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'ndaki eğitim tatbikatını İstanbul Emniyet Müdürü  Mustafa Çalışkan da takip etti. 

Nefes kesen tatbikat havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü: -------

-tatbikakın havadan görüntüleri


Kaynak: DHA
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