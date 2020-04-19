Özel harekatçılar tarafından alındı... Bankaya 2 günlük yasakta uyumak için girmiş Özel harekatçılar tarafından alındı.

Özel harekatçılar tarafından alındı... Bankaya 2 günlük yasakta uyumak için girmiş Bankanın camını kırarak içeri giren zanlının ifadesi şoke etti ADANA - Adana'da dün gece bir kamu bankasının camını kırarak içeri girdikten sonra yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, bankaya 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde uyumak için girdiğini söylediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde bulunan bir kamu bankasında meydana geldi. 30 yaşındaki madde bağımlısı Mehmet A. bankanın camını taşla kırarak içeri girdi. Bankanın çalan alarmı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bankanın içerisinde bulunan Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Gazetecilerin neden girdin sorusuna ise Mehmet A.'nın "Benim adım felaket" cevabını vermesi dikkat çekti. Emniyetteki sorgusunda 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bankaya girdiğini amacının 2 gün boyunca orada uyumak olduğunu söyleyen şüphemli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: İHA