Özel Harekatçılar Afrin'e Uğurlandı

Kilis'te, Polis Özel Harekat ile Jandarma Özel Harekat birlikleri Suriye'ye sevgi gösterileri ile uğurlandı. Batı ve doğu illerinden meskun mahal operasyonlarında deneyimli olan Polis Özel Harekat (PÖH) ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri vatandaşların sevgi gösterileriyle Darmık Dağı üzerinden Suriye'ye uğurlandı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Jandarma ile Polis Özel Harekat birlikleri görev yapacakları Afrin kırsalına konvoy halinde geçerken, vatandaşlar tekbir getirdi.

( Mehmet Ali Dağ - Orhan Erkılıç - Murat Ergin/İHA)