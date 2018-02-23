Özel Harekatçı Oğlunun Arkadaşlarını Kurban Keserek Karşıladı

Gaziantep'te yaşayan Müslüm Kılınç, Diyarbakır'da Özel Harekat Polisi olan oğlunun arkadaşlarını kurban keserek karşıladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Naimlar Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Kılınç, Diyarbakır'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan oğlu Şemsettin Kılınç'ın kendisi gibi polis olan arkadaşlarının Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye geleceğini haber aldı. Müslüm Kılınç, mahalle muhtarı Hüseyin Kaya ve mahalleli ile birlikte otobana çıkarak, bölgeye sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin önünü kesti. Koç kesen Kılınç, mahalleli ve polislerle birlikte dualar etti.

Oğlundan selam getiren polisler, duaların ardından Kılınç ve bölge halkına teşekkür ederek yollarına devam etti. - GAZİANTEP