Özel Harekatçı Alımında KPSS Şartı Getirildi

Özel harekat polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme, 676 sayılı KHK'dan çıkarıldı. Böylece özel harekât alımında KPSS şartı getirildi.

UYUM DÜZENLEMELERİ YAPILDI

TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) maddeleri kabul edildi. KHK'lardan, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, uyum düzenlemeleri yapıldı.

ÖZEL HAREKATÇIYA KPSS ŞARTI

Bu çerçevede özel harekât polis alımında KPSS şartını yeniden getiren değişikliklerin bazıları şöyle:

- Daha önce müdafinin mazeretli olarak gelmemesi veya duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilmesi uygulamasından geri adım atıldı. Yeni düzenlemede avukatlar mazeret bildirdiklerinde duruşmaya devam edilmeyecek. Mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi veya terketmesi halinde duruşmaya devam edilebilecek.

- Pilotların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için emekli subay ve astsubaylar görevlendirilecek.

- Yatırımı ve bölgesel kalkınmaya teşvik amacıyla Hazineden sağlanacak kaynakla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla sağlanacak desteklerden oluşan Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin düzenleme çıkarıldı.

- TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için kefil olanların şahsi mal varlığı değerleri de dikkate alınacak. Bu çerçevede kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla başlatılmış olan takip ve tehsil işlemlerinde bu hüküm uygulanacak.

- Güvenlik korucularının yanı sıra köy veya mahalle muhtarları ve belediye başkanlarına da bir adet silah taşıma hakkı veriliyor.

- Özel harekât polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme, 676 sayılı KHK'dan çıkarıldı. Böylece özel harekât alımında KPSS şartı getirildi.

STK'lara kurs açma yetkisi

- Sivil toplum kuruluşlarının örgüt eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açması düzenlemesi çıkarıldı.

- Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu emniyet tarafından belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra bu kapsamda olduğu MİT tarafından bildirilen yurtdışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edildi. Bu işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

(Kaynak: Milliyet)