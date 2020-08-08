Özel harekat ve helikopter destekli operasyon: 7 gözaltı Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde saklandığı değerlendirilen 18 şüphelinin adreslerine helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde saklandığı değerlendirilen 18 şüphelinin adreslerine helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Öze Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen ve ruhsatsız tabanca bulunduran 18 şüpheliye ait adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle operasyon düzenledi.

36 ekip ve 200 personelin katıldığı operasyonda 8 av tüfeği, 99 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 552 fişek, 12 silah kabzesi, 7 tane tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişiye de ruhsatsız av tüfeği bulundurdukları için idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA