Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisi sokak sokak gezip vatandaşı uyardı Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri uzun namlulu silahlarla sokak sokak gezip kısıtlamaya uymayan vatandaşları uyardı.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri uzun namlulu silahlarla sokak sokak gezip kısıtlamaya uymayan vatandaşları uyardı.

Cumartesi ve Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin giriş çıkışları ve ana caddelerinde trafik ve asayiş ekipleri uygulama yaparken, ara sokaklarda da Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri önlem aldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri uzun namlulu silahlarıyla ara sokakları tek tek gezip, sokakta olan vatandaşları uyardı. Sokağa çıkan vatandaşların çocuğu ekmek almaya ya da eczaneye gitmek için çıktığını söyledi. Polis bu vatandaşlardan maskesiz olanları da maske takması konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin önünde oturduklarını söylerken, polis sokakta olduklarını belirterek aileleri içeri girmeleri konusunda uyardı. Polisin uyarısını dikkate alıp evlerine giren bir aile, polislere kahve ikram etmek istedi. Ancak polisler denetim yaptıkları için bu teklifi geri çevirdi. Polis bütün sokakları gezerek kimsenin sokağa çıkmasına izin vermedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA