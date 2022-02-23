Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3) - Haberler
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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3)

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3)

ANNESİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek, şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Kayseri'deki annesi Şerife Eren'in oturduğu bina, bayraklarla donatıldı.

KAYSERİ (DHA) - ANNESİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek, şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Kayseri'deki annesi Şerife Eren'in oturduğu bina, bayraklarla donatıldı. Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar da evlerinin balkonlarına Türk bayrakları astı.

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,


Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Özel Harekat, Kayseri, Senegal, Şehit, Güncel, Haberler

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