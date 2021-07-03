Özel Harekat Şube Müdürü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel Harekat Şube Müdürü hayatını kaybetti

Özel Harekat Şube Müdürü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya, görevi başında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya, görevi başında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Kaya görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki Sivaslı Özel Harekat Polisi Kaya, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Kaya'nın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenle memleketi Sivas'a gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kaya, yarın Ay Yıldız Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - SİVAS

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kartal Tibet Kenan Doğulu Selin Şekerci
Spor Ali Koç Diego Costa Metin Oktay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özel Harekat Şube Müdürü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 15:56:35. #1.14#

title