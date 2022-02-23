Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu - Haberler
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Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel Harekat Şube Müdürü Eren, Senegal'de şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti esnasında şehit oldu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti esnasında şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında gittiği Senegal'de geçirdiği kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Eren'in cenazesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ile Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekanın cennet olsun Hayrettin ağabey. Kahraman bir polis, yiğit bir vatansever, çok güzel bir insandı. Ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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