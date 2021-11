Polis Özel Harekat timlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı (2)- Yeniden

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, Polis Özel Harekat timlerinin senaryo gereği terörist unsurlara yönelik düzenlediği tatbikat gerçeğini aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat timleri merkeze bağlı Karaağaç beldesi kırsalında senaryo gereği meskun mahalde eylem hazırlığında olan terörist için harekete geçti. Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta terörist etkisiz hale getirildi. 280 metre uzaklıktaki hedefin vurulmasıyla Türk bayrağı açıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat, polis ekiplerinin dağın zirvesinde ' Muş Polis Özel Harekat' yazılı pankartı açmasıyla son buldu.

Bölgede özellikle de Bingöl-Diyarbakır-Muş üçgenindeki Şenyayla'da terörün olmadığını belirten Vali Gündüzöz, "Bölgemiz gerçekten bir huzur beldesi, huzur ili. Bu açıdan jandarmamız ve polisimiz, iç güvenlik unsurlarımız korucularımızla birlikte jandarmanın emrinde bu terörden tamamen arındırmış durumdayız. Tabi biz devlet olarak her zaman, her koşulda hazır olmak durumundayız. Çünkü hainler her zaman çeşitli hesaplar içerisinde olabilirler. O yüzden de şimdi bu tatbikatlar, bunun gibi eğitimler bizim için önemli. Artık bu bölgede terör yok. Terörün adı yok. Şenyayla da dahil. Şenyayla'ya artık pikniğe gideceğiz" ifadelerini kullandı.