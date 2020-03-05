Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı
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Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler Edirne'ye geldi.

05.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:41
Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı

İçişleri Bakanı 'nun boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler 'ye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Edirne Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA


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: Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı
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