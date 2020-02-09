Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
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Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat polislerinin nefes kesen tatbikat görüntülerini paylaştı.

09.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:26
Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

, Özel Harekat polislerinin nefes kesen tatbikat görüntülerini paylaştı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat polislerinin İstanbul Deniz Otobüsü'ne (İDO) düzenlendiği nefes kesen operasyon tatbikatından görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Türkiye'nin dört bir yanında görevine devam eden Özel Harekat polislerimizden nefes kesen operasyon tatbikatı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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